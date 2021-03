Facebook sluit financiële overeenkomst met Australische media

De overeenkomsten komen nadat het Australische parlement eind vorige maand een mediawet goedkeurde die digitale platformen verplicht om nieuwsorganisaties eerlijk te vergoeden voor kopij die via hen wordt verspreid. Uit protest tegen die regelgeving had Facebook het gebruikers in de aanloop naar de stemming bijna een week lang onmogelijk gemaakt nieuws te lezen of te delen. Nieuwsorganisaties zagen ineens tot wel 20 procent van het bezoek aan hun websites plotseling verdwijnen. Het bedrijf sleepte zo nog concessies in de wacht.