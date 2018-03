Facebook verwijderde onterecht 'pornografisch' schilderij

Een Franse rechter heeft een uitspraak gedaan in de slepende zaak over een zeer expliciet kunstwerk van de 19de-eeuwse schilder Gustave Courbet.

Is het geschilderde porno, die dus geweerd mag worden van Facebook, of gaat het om een klassiek 19de-eeuws meesterwerk? Volgens Facebook was L'Origine du Monde het eerste, gezien de pose van de vrouw in beeld. Om die reden sloot het Amerikaanse bedrijf ‘zonder waarschuwing of verklaring’ het account van een Franse docent. Facebookgebruiker Frédéric Durand-Baïssas, een 59-jarige onderwijzer en kunstliefhebber, had slechts educatieve bedoelingen met de afbeelding die hij ook had gelinkt aan een video over de geschiedenis van het spraakmakende kunstwerk. Vanwege censuur en het verlies van contacten door het schrappen van zijn account eiste hij 20.000 euro schadevergoeding.

Gisteren hakte de Franse rechter de knoop door. Facebook had het schilderij niet zomaar en zonder waarschuwing mogen verwijderen. Maar volgens de rechter was gebruiker Durand-Baïssas niet geschaad door het verlies van het contact met 'honderden vrienden'. Hij kon immers direct na sluiting van zijn account een ander account openen waar zijn vrienden hem weer wisten te vinden.

Expliciet

De steen des aanstoots, het schilderij L'Origine du Monde, is gemaakt in 1866. Het is zonder meer expliciet naakt. We zien een liggende vrouw met gespreide benen, veel schaamhaar en een vrouwelijk geslachtsorgaan. De realist Courbet schilderde vanaf net boven de navel. De titel, De oorsprong van de wereld, is veelzeggend. Kunsthistorici hebben vastgesteld dat het model Joanna Hiffernan moet zijn geweest, in die dagen de maîtresse van de Amerikaanse schilder James Whistler.

Parijzenaar Durand-Baïssas lag al sinds 2011 in de clinch met Facebook. Hij eiste niet alleen herstel van zijn account − lastig volgens Facebook omdat data van gewiste accounts na 90 dagen definitief wordt gewist − maar bovendien een schadevergoeding van 20.000 euro. Dat laatste ging de rechter veel te ver. Mede omdat het Amerikaanse bedrijf een paar jaar geleden al de regels had versoepeld voor het online zetten van kunstzinnig naakt.

De zaak had wel gevolgen voor Facebook om een andere reden, want de Franse rechter bepaalde dat het Amerikaanse bedrijf zich moet schikken naar de Franse wet. Vijf jaar lang probeerden advocaten van de Amerikaanse onderneming de zaak volgens Californisch recht af te handelen. Wie zich bij Facebook aanmeldt, verklaart zich middels een vinkje ook akkoord met de huisregels. Dat hoeft dus niet, want Facebook valt onder het Franse consumentenrecht, ook al biedt het een gratis dienst aan. Facebook stelt in zijn reglement dat het naaktheid mag weren ‘vanwege de gevoeligheid van een deel van het publiek ten opzichte van dit soort content’, maar dat kan dus nu in Frankrijk worden aangevochten volgens het Franse recht.

Opzien

Vier jaar geleden baarde een Luxemburgse kunstenares opzien omdat ze zich naakt voor het schilderij had geposteerd. Het werk werd ooit geschilderd in opdracht van een Turks-Egyptische diplomaat in Parijs en hangt na enige omzwervingen nu – achter een gordijn – in het Parijse Musée d’Orsay. Volgens de beschrijving van het museum ‘ontsnapt het werk aan pornografische status door Courbets grote virtuositeit'.

Het blijft niettemin worstelen voor Facebook met naakt. Onlangs moest het bedrijf excuses aanbieden aan een gebruiker omdat het diens afbeelding van de Venus van Willendorf had gecensureerd. Het iconische beeldje is bijna 30.000 jaar oud en is een van de grootste kunstschatten uit de prehistorie.