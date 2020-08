Facebook verwijdert bericht Trump over corona vanwege misleidende informatie

Nederland­se (37) kruipt door oog van de naald bij explosie Beiroet: 'Mijn huis ligt in puin’

5 augustus Een in Beiroet woonachtige Nederlandse is gistermiddag tijdens de gigantische explosie en de daaropvolgende aardbeving door het oog van de naald gekropen. De 37-jarige Amy Rodgers uit Rotterdam was met haar vriendin in hun appartement toen opeens alle grote ramen in de woonkamer kapotsprongen. Door het rondvliegend glas raakte de vriendin van Amy ernstig gewond aan haar voet. Zelf bleef ze ongedeerd. ,,Dat kun je gerust een wonder noemen, ja”, zegt ze een dag later tegen deze site.