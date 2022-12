Failliet Argentinië had wereldkampioenschap hard nodig: 'Het is als een pijnstiller’

Twit­ter-poll afgerond: ruime meerder­heid wil dat Elon Musk aftreedt als ceo van Twitter

Elon Musk moet stoppen als hoogste baas bij Twitter. Dat is althans de uitslag van de poll die hij vannacht online zette, en waar hij zich naar eigen zeggen aan gaat houden. Een ruime meerderheid van 57,5 procent heeft voor zijn aftreden gestemd. Of de Amerikaan zich ook echt aan zijn belofte houdt is afwachten.

12:35