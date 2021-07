Familie Covid-slachtoffers Bergamo klagen staat aan en eisen 100 miljoen euro

Met een dossier van bijna 2100 pagina’s komen de vijfhonderd nabestaanden vandaag aan bij de civiele rechtbank in Rome. In het lijvige dossier staan alle zaken waarin de Italiaanse overheid gefaald heeft in de bestrijding van de corona-epidemie in het land. Met name in de eerste golf ging veel fout. In Bergamo en omgeving stierven in een paar maanden tijd officieel 6500 mensen, het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk twee keer zo hoog. „Wij willen vooral gerechtigheid. We willen zin geven aan de dood van onze familieleden’’. Paolo Casiraghi verloor in korte tijd zijn schoonvader, zijn schoonmoeder en zijn eigen vader. „Mijn vrouw was in maart vorig jaar in vijf dagen tijd ineens wees en mijn zoon verloor een maand later ook zijn derde grootouder.”