Familie doodgeschoten vrouw krijgt 18 miljoen aan smartengeld

VIDEO Zeven doden door zwaarste cycloon in jaren in India

20:33 De oostkust van India heeft met de zwaarste cycloon in jaren te kampen gekregen. De tropische wervelstorm Fani kwam in de ochtenduren aan land in de buurt van de stad Puri met windsnelheden tot 205 kilometer per uur. In de regio kwamen drie mensen om het leven door het natuurgeweld, er vielen 160 gewonden. In buurland Bangladesh, waar Fani zaterdag aankomt, werden vier landarbeiders in een rijstveld gedood door de bliksem.