Familie gedode journalist Khashoggi vergeeft moordenaars

De journalist werd in oktober 2018 in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel gedood. Hij was daar om papieren in orde te maken voor zijn huwelijk. Khashoggi werd in het consulaat opgewacht door een doodseskader dat hem vermoordde, in stukken sneed en de lichamelijke resten vervolgens buiten het terrein verborg. Het stoffelijk overschot is nooit gevonden.