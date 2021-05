Familie richt zich tot ontspoorde militair: ‘Stop Jurgen, denk aan je eigen kinderen’

Nederland moet ‘op hoede blijven’ voor eenling die corona zat is: ‘Militair in België kan anderen inspireren’

19 mei Nederland moet op zijn hoede blijven voor onvoorspelbare eenlingen die er niet voor terugdeinzen om extreem geweld te plegen, zegt onderzoeker Jelle van Buuren. De docent aan de Universiteit Leiden reageert daarmee op de onrust die in België is ontstaan, nadat een Belgische militair dreigde een topviroloog om het leven te brengen. ,,Hoewel er geen harde aanwijzingen zijn, is er geen enkele reden om te denken dat zoiets niet in Nederland kan gebeuren.”