Familie verdachte (14) in verkrachtingszaak duikt onder na bedreigingen: ‘Er moet maar een gek rondlopen...’

De feiten vonden plaats op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Een 14-jarig meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou zijn aangerand en verkracht en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven. De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen.

Sinds de misdaad bekend werd, circuleren de namen van de verdachten - onder hen drie minderjarigen - en hun adressen op sociale media. Dat heeft ook gevolgen voor de familie, die verschillende bedreigingen krijgt. De zussen van de jongste verdachte van de groepsverkrachting leven ondergedoken, zo meldt advocaat Marc Schollier. De moeder heeft intussen een klacht ingediend.

Bedreigingen

,,Ik treed enkel op voor de 14-jarige jongen. Hij ontkent dat hij het meisje heeft aangeraakt of gefotografeerd en foto’s zou hebben verspreid”, zegt Schollier aan VTM Nieuws. ,,Hij wordt hier afgeschilderd als een zware crimineel. De jongen vindt het ook verschrikkelijk dat het meisje gestorven is. Hij kan daar niets aan doen. Hij en zijn familie worden nu bedreigd door mensen die het recht in eigen hand willen nemen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

,,Ik betreur dat er in de zaak niet correct wordt gecommuniceerd”, gaat Schollier verder. ,,Men heeft het over een groepsverkrachting. Mensen gaan zich daar van alles bij voorstellen. Men moet communiceren wat er echt gebeurd is, zodat men in alle sereniteit het onderzoek verder kan voeren zonder dat er mensen zijn die het nodig vinden om zelf rechtertje te gaan spelen. Die mensen hebben doodsbedreigingen gekregen. Hun adres en naam staan op het internet. Er moet maar een gek rondlopen die iets doms wil doen. Het zijn kinderen, die weliswaar iets heel fouts gedaan hebben. Maar laten we dit alstublieft in alle rust behandelen.”

,,Je zou haast hopen dat je verder opgesloten wordt, zodat je beschermd bent tegen halvegaren die het recht in eigen hand willen nemen”, aldus Schollier. De jeugdrechter plaatste de tiener in een instelling in Wingene, waar hij één maand moet verblijven. Over het lopende onderzoek rond de zedenfeiten op het kerkhof wordt geen informatie gegeven.

Volledig scherm Westerbegraafplaats in Gent. © Wannes Nimmegeers