Familie verscheurd door voogdijstrijd Eitan (6) die kabelbaandrama overleefde: 'Hij is ontvoerd’

Er is een hevige familieruzie ontstaan over het lot van Eitan Biran, het 6-jarige jongetje dat als enige de kabelbaanramp in Italië overleefde. De twee families van de omgekomen ouders ruziën al maanden over de voogdij, een strijd die alsmaar in hevigheid lijkt toe te nemen. ,,Hij is ontvoerd door familieleden die hem helemaal niet kennen”, zegt de Israëlische familie van Eitan in grote bewoordingen. Ze beweren juridische stappen te gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat Eitan in zijn geboorteland zal opgroeien.

Het Israëlische jongetje zat die zondag 23 mei met zijn familie in de cabine van een kabelbaan in de mondaine badplaats Stresa aan het Lago Maggiore. Door een probleem met de kabel en noodrem schoof de gondel plots met hoge snelheid omlaag en stortte neer. Daarbij vielen veertien doden, onder wie zijn vader (30), moeder (26), broertje (2) en overgrootouders (81 en 71).

De toen nog 5-jarige Eitan werd in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen wonder boven wonder zijn leven wisten te redden. De kleuter mocht het ziekenhuis na een paar weken verlaten en ging met zijn tante mee naar Pavia, een stad in de buurt van Milaan. Het gaat om Aya Biran-Nirko, de zus van de vader van Eitan, moeder van twee kinderen en arts van beroep. ,,Hij is in goede handen”, zei de burgemeester van Stresa toen.

‘Gegijzeld’

Biran-Nirko startte kort na het drama een procedure om Eitan te adopteren. Dit schoot in het verkeerde keelgat van de Israëlische familie van Eitans moeder. Zij beschuldigen de arts ervan dat zij nooit eerder naar het kind heeft omgekeken. Bovendien vinden ze dat het jongetje niet in Italië, maar in zijn geboorteland moet opgroeien. ,,Over een paar jaar zal Eitan terugkijken en zal hij zien waar hij is opgegroeid en wie zijn ouders waren. Het is voor mij belangrijk dat hij ziet dat we er altijd voor voor hem zijn geweest. Hij heeft al een familie verloren en hoeft er niet nog een te verliezen”, vertelt Gali Peleg, de zus van de moeder van Eitan tegen The Times.

De moeder van Eitan hechtte volgens haar zus enorm veel waarde aan de Israëlische identiteit van het gezin. Als het jongetje in Italië opgroeit, komt mogelijk een einde aan die identiteit, vreest Gali Peg. ,,Eitan is gegijzeld”, voegt haar echtgenoot daar nog aan toe. ,,Ze hebben de controle over zijn lichaam, zijn geest en zijn ziel overgenomen om hem in Italië te houden.”

Hartverscheurend

De advocaten van Biran-Nirko noemden de aantijgingen van de Israëlische familie ‘surrealistisch’. ,,We kunnen de reden voor dergelijke bitterheid en onwaarheden oprecht niet begrijpen”, zeggen ze tegen de Britse krant. De adoptiekwestie leidt ondertussen tot een ‘oorlog binnen de familie’, meldt ook de Italiaanse krant Il Tempo.

Om die reden moet een rechter zich nu uitspreken over het lot van Eitan. De jeugdrechtbank in Turijn stelde artsen en psychologen aan die de jongen vroegen bij wie hij zou willen zijn als hij zelf moet kiezen. ,,Bij mama en papa”, luidde het hartverscheurende antwoord.

Onderzoek

Het onderzoek naar de tragedie duurt tot op heden voort. Onderzoekers hebben reeds ontdekt dat een noodrem was gedeactiveerd die de ramp had kunnen voorkomen. Doordat het systeem uitstond, stortte de cabine omlaag. De autoriteiten onderzoeken of medewerkers van het kabelbaanbedrijf strafbaar zijn.

Het hoofd van de technische dienst heeft volgens aanklagers al toegegeven dat het remsysteem was uitgeschakeld omdat het al langer voor problemen zorgde. Die medewerker heeft huisarrest. De politie had ook twee andere managers aangehouden, maar daarna ook snel weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

