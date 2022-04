Familie vraagt humane behandeling Britse strijder ‘in Russisch krijgsgevangenschap’

Haar zoon is geen huurling of vrijwilliger, stelde Angela Wood vrijdag in interviews met de BBC en Sky News. Daarmee reageerde ze op het vraaggesprek van Rossia 1, de één na grootste televisiezender in Rusland, waarin Aiden wordt neergezet als huursoldaat. ,,Hij ging daar niet onlangs naar toe met de gedachte ‘ik ga vechten om eer te behalen. Mijn zoon is daar al vier jaar en vocht als een legitieme Oekraïense marinier’’, vervolgde Wood.

Aslin, afkomstig uit uit Newark in Nottingham, verhuisde in 2018 naar Oekraïne en ging er samenwonen met zijn Oekraïense verloofde. De Brit vroeg en verkreeg het Oekraïense staatsburgerschap waardoor hij nu een dubbele nationaliteit bezit. De voormalige zorgmedewerker, die twee jaar eerder was teruggekeerd uit Syrië waar hij aan de zijde van Koerdische strijders tegen IS vocht, trad in zijn nieuwe vaderland als marinier toe tot de Oekraïense strijdkrachten, aldus zijn familie.

Lichamelijk letsel

Ruim 50 dagen verdedigde hij met de 36ste mariniersbrigade van Oekraïne de zuidelijke havenstad Marioepol. Zijn eenheid zag zich afgelopen week door een tekort aan voorraden genoodzaakt zich over te geven aan de Russen. Vlak voor de overgave had Aslin voor het laatst contact met zijn familie in het Verenigd Koninkrijk. ,,In videoboodschappen vertelden we hem dat we van hem houden en hem steunen’’, zei zus Shannon Tinnegate tegen Sky News. ,,In de filmpjes die hij terug stuurde (zie hieronder, red.) vertoonde Aiden geen tekenen van lichamelijk letsel. Hoe dan ook: we weten nu in ieder geval dat hij nog leeft. Het enige waaraan we ons nu kunnen vastklampen zijn de beelden van zijn fysieke verschijning en die krijgen we niet meer van ons netvlies. Dat deel is verontrustend.’’

Tekst gaat verder onder de video.

Ze bestempelt de door de Russische staatstelevisie uitgezonden video van haar broer als ‘kwetsend’ en maakt zich net als de rest van de familie zorgen over zijn gezondheid. ,,Hij ziet er uitgeput en moe uit”, voegde de zus eraan toe. ,,Maar ja, hij heeft ruim 50 dagen gevochten dus wie zou er niet zo uitzien”, klinkt het enigszins relativerend. De onzekerheid over zijn lot is volgens haar het ergste. ,,Het niet weten is het ergste.”

In de ondervraging van haar broer vraagt de Russische interviewer hem ​​eerst in het Russisch of hij de taal verstaat, waarop de twintiger in het Russisch ‘50/50' antwoordt. Dan confronteert de vragensteller hem met zijn blijkbaar eerder afgelegde verklaring dat hij Oekraïne wilde beschermen. ,,Maar je medestrijders zijn moordenaars’’, luidt het. De Brit bevestigt dat. ,,Ja, u heeft gelijk.’’

Russische propaganda

Dan legt hij een verklaring af die naar het schijnt pure Russische propaganda is. ,,Ik zei na de erkenning door Rusland van de volksrepublieken Donetsk en Loehansk (drie dagen voor de Russische invasie op 24 februari, red.): laten we stoppen. Als Oekraïne werkelijk vrede wil, dan zullen haar troepen vertrekken uit de Donbas-regio. Wij erkennen de onafhankelijkheid van beide volksrepublieken en de Krim ook’’, zegt Aslin.

Vervolgens wordt hem gevraagd waarom het Oekraïense leger vreedzame burgers doodt. ,,Omdat het criminelen zijn’’, antwoordt hij in het Engels. ,,Ze haalden eerst de supermarkten leeg en vermoordden daarna mensen die ergens voedselpakketten wilden ophalen’’, zegt de marinier. Hij lijkt de schuld te krijgen voor misdaden die Russische troepen in de strategische havenstad zouden hebben gepleegd. Zijn verklaring zou tegelijk ook een verwijzing kunnen zijn naar het bloedbad in Boetsja, een stadje zo'n 25 kilometer ten noordwesten van Kiev. Russische troepen vermoordden er volgens Oekraïne honderden burgers alvorens zich terug te trekken. Moskou noemt het ‘nepnieuws’ dat in scène is gezet.

Dan wil de vragensteller weten of Aslin ook iemand heeft vermoord of anderen heeft gezien die in zijn aanwezigheid mensen vermoordden. ,,Ik heb niet gevochten”, antwoordt de Brit.

Gevangenruil

Zijn familie heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om hulp bij het veiligstellen van zijn vrijlating. Mocht die er niet komen dan hopen ze dat hij deel kan uitmaken van een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland. ,,Wat er ook over je wordt gezegd, wij houden van je en zijn trots op je. Heel Newark en Nottingham staat achter je.’’