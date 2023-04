Familiesoap rond kapitale villa in Rome beëindigd: politie zet prinses op straat

Prinses Rita Boncompagni Ludovisi is donderdagochtend uit haar kapitale villa in Rome gezet. Haar drie stiefzoons hebben eindelijk hun zin.

Met een klop op de deur van de carabinieri eindigde het idyllische leven van prinses Rita Boncompagni Ludovisi, als Rita Carpenter geboren in San Antonio, Texas. De prinses werd vriendelijk verzocht de villa Aurora in het centrum van Rome onmiddellijk te verlaten.



Met de huisuitzetting komt ook een einde aan de jarenlange juridische strijd tussen prinses Rita en de drie zoons uit het eerste huwelijk van haar overleden prins. Rita’s sprookjeshuwelijk met prins Nicolò, telg uit de adellijke Romeinse familie Boncompagni Ludovisi, duurde van 2009 tot zijn dood in 2018.



Inzet van de strijd was de Villa Aurora, een 2800 vierkante meter grote villa ingeklemd tussen Romes beroemdste uitgaansstraat Via Veneto en stadspark Villa Borghese. De villa is sinds 1621 in handen van de familie Ludovisi. Het heeft tientallen kamers op vijf verdiepingen, een Michelangelo-beeld in de tuin en de enige fresco van Caravaggio in een kamer op de eerste verdieping.

Volledig scherm Rita Boncompagni Ludovisi © AP

Testament

Prins Nicolò had in zijn testament vastgelegd dat zijn geliefde Rita tot aan haar dood in de villa kon blijven wonen, tot afgrijzen van zijn zoons. Bovendien hadden de drie nog geld tegoed van pa en dus vonden ze dat de villa verkocht moest worden. En daar was Rita het weer niet mee eens.

Een rechter in Rome gaf de drie broers Boncompagni Ludovisi gelijk en in januari 2022 werd de villa ter veiling aangeboden, minimumvraagprijs: 471 miljoen euro. Ondanks geruchten dat sultan van Brunei en Bill Gates interesse zouden hebben is de villa nog steeds niet verkocht. Ook na nog vier verkooppogingen en een prijsverlaging van een slordige 140 miljoen, staat het optrekje nog altijd te koop.

In december vorig jaar stortte een stuk muur die de tuin omringt in, extra munitie voor de broers Boncompagni Ludovisi om hun stiefmoeder uit de villa te zetten, want er zou sprake zijn van achterstallig onderhoud. Opnieuw gaf een rechter in Rome de adellijke broers gelijk en beval in januari van dit jaar dat de 72-jarige Texaanse de Villa Aurora binnen zestig dagen moest verlaten. Prinses Rita bleef echter boos zitten waar ze zat, tot dus de politie vanochtend voor de deur stond.

Volledig scherm De politie stond vanmorgen voor de deur om de prinses te verwijderen © AP