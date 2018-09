Farmaceut: geld verdienen aan medicijnen is morele plicht

Het medicijn in kwestie is nitrofurantoïne, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een 'essentieel' middel is tegen blaasontsteking. Nostrum Pharmaceuticals, dat een vloeibare variant van het antibioticum maakt, heeft de prijs van een fles onlangs van 430 euro verhoogd naar 1985 euro.

Nirmal Mulye, baas van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf, verdedigt de extreme prijsstijging in de Financial Times. Volgens hem is er geen sprake van een tekort of dure grondstoffen. ,,Ik denk dat het een morele plicht is om geld te verdienen waar je kunt. Om producten te verkopen voor de hoogste prijs.'' Mulye vergelijkt de beslissing om de prijs te verhogen met een kunstverkoper die een schilderij verkoopt voor een half miljard dollar, en zei dat hij in de farmaceutische industrie werkt 'om geld te verdienen'.

Hij verdedigt in het artikel ook 'Pharma Bro' Martin Shkreli, die de meest gehate man van Amerika wordt genoemd nadat hij de prijs voor een medicijn tegen aids in 2015 verhoogde met 5000 procent. ,,Hij moest toch zijn aandeelhouders belonen'', vindt Mulye.

Patiënten

De uitspraken van Mulye vallen niet in goede aarde. Scott Gottlieb van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), dat de kwaliteit van medicijnen controleert, veegt de vloer aan met de fabrikant. ,,Hoe kun je stellen dat je de prijs moét verhogen en verdienen over de rug van patiënten?'' Mulye haalt daar zijn schouders over op. Hij liet de Financial Times weten dat hij de FDA 'incompetent en corrupt' vindt.