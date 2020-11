Farmaceut Pfizer onder druk: ‘Geef octrooi coronavaccin vrij’

Dodental orkaan Iota gestegen tot boven de 30

19 november Het dodental van de orkaan Iota, die vanaf maandag flink heeft huisgehouden in Midden-Amerika, is woensdag gestegen tot boven de dertig. De orkaan, die na het aan land gaan in Nicaragua afzwakte naar een tropische storm, veroorzaakte aardverschuivingen, verwoestte infrastructuur en heeft duizenden dakloos gemaakt, onder meer in gebieden die twee weken geleden nog te lijden hadden onder orkaan Eta.