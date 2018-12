Fastfoodketen Zuid-Afrika mag kolonisatie niet bespotten op tv

Dodental van aanslag in Kabul loopt op tot 43

8:27 Een aanslag op een overheidscomplex in Kabul heeft zeker 43 doden geëist en daarmee is het een van de meest dodelijke in de Afghaanse hoofdstad sinds het begin van dit jaar. Dat zegt het ministerie van Gezondheid. Bij de aanval gingen gewapende mannen urenlang tekeer.