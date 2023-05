Fataal drama in Texas: acht mensen bij bushalte doodgereden door SUV

Acht mensen zijn om het leven gekomen toen een automobilist inreed op een menigte bij de bushalte. De politie onderzoekt of de crash in de plaats Brownsville, Texas opzettelijk was. Het is al het derde drama met veel doden in Texas in een dikke week tijd.

Het drama vond plaats rond half negen in de ochtend, Amerikaanse tijd, bij een opvangcentrum voor daklozen. Tegenover de opvang is een bushalte, waar een deel van de slachtoffers op de stoep zat te wachten toen de SUV hen aanreed. De automobilist is gearresteerd. Hij ligt in het ziekenhuis en wordt bewaakt, aldus de politie. Hij wordt getest op alcohol- en drugsgebruik, melden Amerikaanse media.

Tien mensen raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld voor zowel lichte als ernstige verwondingen. In eerste instantie was sprake van zeven doden, maar één van de zwaargewonden is inmiddels overleden. De meeste dodelijke slachtoffers zijn immigranten uit Venezuela, schrijven Amerikaanse media. Brownsville ligt tegen de Mexicaanse grens en wordt de laatste maanden dagelijks geconfronteerd met honderden immigranten.

,,We weten niet of alle omgekomen mensen migranten waren. We onderzoeken dit samen met de grenspolitie’’, zo verklaarde de lokale politiewoordvoerder Martin Sandoval. ,,Voorlopig behandelen we de zaak als een ongeluk.’’ De automobilist wordt vooralsnog vervolgd voor roekeloos rijden, maar er zouden later nog andere aanklachten tegen hem kunnen volgen.

Dodelijk drama

Het is het derde dodelijke drama in korte tijd in Texas. Zaterdag vielen er negen doden bij een schietpartij in een winkelcentrum in de plaats Allen. Onder de doden zat ook de schutter. Nog eens zeven mensen raakten gewond, van wie er drie in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

Een week daarvoor vond er ook een schietpartij plaats in Cleveland. Een man die boos was op zijn buren, omdat ze geklaagd hadden over geluidsoverlast, schoot vijf mensen van het gezin dood. Onder hen een 8-jarige jongen. De 38-jarige Francisco Oropeza, die volgens de Amerikaanse autoriteiten verantwoordelijk is voor de schietpartij, werd vier dagen geleden aangehouden.

Het huis in Cleveland waar een man zijn buren doodschoot.