Fatale fout: jager ziet vrouw die honden uitlaat aan voor hert

Volgens een politieverklaring liep Billquist rond half zes ’s middags in een veld in het westen van de staat New York toen Thomas B. Jadlowski haar verwarde met een hert en een schot met een pistool loste, meldt ABC nieuwssite WGRZ. De kreet die Billquist slaakte was genoeg om te beseffen dat hij geen wild had geraakt. De jager belde direct het alarmnummer 911 en rende in haar richting.



Jadlowski trof haar zo’n 200 meter verderop met een schotwond aan en probeerde het bloeden te stoppen door op de wond te drukken tot de hulpdiensten arriveerden. De dodelijk gewonde vrouw werd in allerijl naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Erie gebracht, waar ze later overleed.