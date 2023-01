Fatale ongelukken en dwarslaesies: de pistes zijn door het warme weer levensgevaarlijk

Met video Lange rijen voor afscheid van overleden Benedictus XVI, die drie dagen opgebaard ligt in Sint-Pie­ter

De overleden paus emeritus Benedictus XVI ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De komende drie dagen kunnen mensen langs het lichaam van de afgetreden paus lopen om afscheid te nemen en hem de laatste eer te bewijzen. Dat zorgt op dag één al voor lange rijen in het Vaticaan. Nog voor de zon opkwam stonden mensen te wachten.

12:00