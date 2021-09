Favoriete kanselierskandidaat Duitsland wint ook derde tv-debat

Olaf Scholz was voor 42 procent van de bevraagde kijkers de meest overtuigende van de drie kandidaten. Dat blijkt uit een bliksempeiling van onderzoeksbureau Forsa in opdracht van de commerciële zenders ProSieben/Sat1 die het tv-debat uitzonden. Voor 27 procent was concurrent Armin Laschet (CDU) de winnaar en slechts 25 procent vond Annalena Baerbock (Groenen) de beste in het laatste zogenoemde Triell (Duitse variant op duel, red.). Scholz, sinds 2018 minister van Financiën en vicekanselier, won volgens de kijkers ook het eerste en tweede televisiedebat.

Scholz and Annalena Baerbock van de Groenen zeiden zondagavond dat het tijd is dat de conservatieven, geleid door Armin Laschet, de kandidaat van Angela Merkels partij CDU, in de oppositie gaan. Volgens Scholz is dat ook de wens van de meeste kiezers. Op de vraag of hij een coalitie tussen zijn SPD en het CDU/CSU uitsluit, wilde hij geen antwoord geven.

De sociaaldemocraat leidt al langer in de peilingen. Met slechts zes dagen tot de verkiezingen moet Scholz maandag echter voor een parlementscommissie verschijnen. Daar moet hij vragen van parlementariërs beantwoorden over vermeende misstanden bij een financieel meldpunt. Volgens aanklagers zijn er mogelijk fouten gemaakt bij de afhandeling van meldingen over verdachte transacties. Na onderzoek vonden er eerder deze maand invallen plaats bij het ministerie van Financiën, waar Scholz minister is.

Het is nog onduidelijk of Scholz persoonlijk voor de commissie verschijnt of dat hij via een videoverbinding aanwezig is.