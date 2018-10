FBI dwingt man tot gezichtsherkenning iPhone

'Mensen hebben honger en stelen eten'

15:24 De toestand op Sulawesi is erg, heel erg. De schade is groot, onder het puin liggen waarschijnlijk nog veel mensen en overlevenden hebben honger. Om te overleven stelen ze voedsel in winkels, zegt hulpverlener Ferry Rangi in de stad Palu. Hij is een contactpersoon van de Nederlandse hulporganisatie Cordaid.