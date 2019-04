FBI klaar voor Russische trollen bij presidentsverkiezingen in 2020

De FBI, andere diensten en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid hebben vanwege de verhoogde dreiging besloten een tijdelijke task force, die werd ingezet tijdens de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar, nu permanent te maken. “We zien dat onze tegenstanders hun spel aanpassen en updaten”, aldus FBI-directeur Christopher Wray vrijdag in een toespraak. Volgens hem was 2018 slechts een ‘generale repetitie’voor wat hij noemde “the big show in 2020”. Dan draait het vooral om de herverkiezing van de Amerikaanse president Trump die wiens contacten met Rusland onlangs werden doorgelicht door special aanklager Robert Mueller. Hoewel die geen bewijzen vond dat Donald Trump persoonlijk zou hebben samengewerkt met de Russen werden diverse medewerkers van de president wel veroordeeld wegens dubieuze praktijken tijdens de verkiezingscampagne en meineed daarna.

Stemmingmakerij

Volgens de New York Times zijn verschillende Amerikaanse diensten hard bezig de Russische stemmingmakerij te counteren maar ontbreekt het op hoog niveau aan coördinatie. Donald Trump zou persoonlijk weinig belangstelling tonen voor het probleem of kan geen geduld opbrengen zich erover te laten briefen, zo melden anonieme bronnen aan de krant. De president zou het hele onderwerp van Russische inmenging liever mijden omdat dat volgens hem afbreuk zou doen aan de manier waarop hij de vorige verkiezingen won. Niettemin zijn FBI-baas Wray en ook Dan Coats, directeur van de inlichtingendienst ervan overtuigd dat de Russen (die tegen een presidentschap van Hillary Clinton waren) bezig waren en blijven bepaalde verkiezingscampagnes te ontwrichten om zo het vertrouwen in de Amerikaanse democratie te ondermijnen.

“Wat onverminderd doorgaat is het gebruik van sociale media, fake news, propaganda, nepaccounts enzovoort om zaken te verdraaien, ons tegen elkaar uit te spleen en om Amerika’s vertrouwen in democratie te ondermijnen. Niet alleen rond verkiezingen maar 365 dagen per jaar is dit een bedreiging”, aldus Wray in zijn toespraak.

Volledig scherm Het kantoor van een aan Vladimir Poetin gelieerde Russische zakenman in St. Petersburg. Tijdens de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 2018 werd het door de FBI aangewezen als belangrijkste Russische 'trollenfabriek’. © AP