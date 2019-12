‘FBI start onderzoek naar Epsteins spoorloze vriendin Ghislaine’

De FBI is volgens de bronnen vooralsnog niet van plan om prins Andrew van het Verenigd Koninkrijk te verhoren. De prins was een vriend van Epstein en zou via hem en Maxwell relaties met minderjarige meisje hebben gehad.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Zij was jarenlang de vriendin van Epstein en zijn vertrouwelinge die contacten met prominenten warm hield. Ze is kort na Epsteins zelfmoord spoorloos verdwenen. In augustus verscheen het bericht dat ze in een afgelegen villa in Massachusetts zou wonen.