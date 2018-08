'Feestvriend' Ivana Smit als getuige afgeserveerd

White zette haar gisteren neer als een feestbeest en sprak in zijn getuigenis ter illustratie over een wilde avond met Ivana en de Johnsons op 11 november, waarbij het drietal bijna niet van elkaar af kon blijven. Tot woede van advocaat Sankara Nair. ,,U liegt! Ivana was die dag niet eens in Kuala Lumpur! Ze was met haar vriendje Lukas bij haar grootouders in Penang voor de verjaardag van opa, 500 kilometer van hier. Hier zijn de tickets.’’



White had geen andere verklaring dan dat hij misschien de data had verwisseld. Hij moest vervolgens toegeven dat hij geen bewijzen had voor een groot deel van zijn verklaring. Wel zei hij dat hij niet met een vooropgezet plan naar de rechtbank was gekomen. ,,Ik sta niet aan de kant van de Johnsons.’’



De advocaat van de familie serveerde White echter helemaal af. Hij wees op het feit dat White op papier nog altijd moslim is, maar zich niet houdt aan de geboden. Hij maakte de handel in cryptocurrency (waarin White’s vriend Alex Johnson handelde) verdacht. En hij stelde dat White veel insinueerde maar niet kon bewijzen. Tinderdates? Had White dat gezien? Had White een van die mannen gesproken? Had hij Ivana die laatste avond drugs zien innemen? ,,U noemt haar een slet. Het is kwaadsprekerij, pure speculatie, die u niet kunt bewijzen, over een tiener die zich niet kan verdedigen.’’



Nair vroeg de rechter om de verklaring van Adam White geheel te schrappen, maar dat was volgens haar niet nodig. ,,Maakt u zich geen zorgen, ik weet wat ik moet geloven.’’