Fenn werd wakker tijdens operatie: 'Ik kon geen woord uitbrengen'

Wakker worden uit de narcose tijdens een operatie, het idee alleen al is doodeng. De Britse Fenn Settle (25) uit Bradford ondervond het echter aan den lijve tijdens een blindedarmoperatie. ,,Het was verschrikkelijk”, blikt de patiënt terug.

De twintiger uit het Verenigd Koninkrijk werd onder narcose de operatiekamer binnengereden, maar na een twintigtal minuten werd hij wakker. Aanvankelijk wist Settle niet goed waar hij zich bevond, maar al snel besefte de jongeman dat hij op de operatietafel lag in het Huddersfield Royal Infirmary.



Terwijl Settle de dokters en verpleegkundigen hoorde spreken en steeds meer buikpijn kreeg, kon hij zich onmogelijk bewegen. De man kon naar eigen zeggen geen woord uitbrengen. ,,Ik probeerde met mijn ogen te knipperen en mijn vingers te bewegen, maar tevergeefs”, aldus de patiënt die klacht indiende bij Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn.



Settle beschrijft de doodenge gebeurtenis. Hoe hij dacht dat hij ging stikken toen er een slang in zijn keel werd ingebracht, hoe hij zich verlamd voelde en geen contact kreeg met de anderen in de ruimte, hoe hij dan maar bewust zijn urine liet lopen. Alles om maar contact te maken. Daarna raakte hij opnieuw onder zeil.

'Boze droom'

Toen hij opnieuw wakker werd, had hij enorm veel pijn. Settle vertelde de verpleegkundigen wat er was gebeurd, maar volgens hen ,,was het maar een droom”. De Brit hield echter vast aan zijn verhaal en kon een precieze beschrijving van de operatiekamer geven. De patiënt herhaalde zijn verhaal tegen de anesthesisten, die daarna bekenden dat de ingreep niet vlekkeloos was verlopen. Settle zelf herinnert zich hoe een verpleegster hem uren voor de operatie 20 kilo te licht schatte. Het misverstand ontstond doordat de verpleegster slecht Engels sprak. Hij zou daardoor te weinig narcosemiddel toegediend hebben gekregen.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat ze het incident betreuren. ,,We onderzoeken momenteel waar het precies fout is gelopen”, vertelt Brendan Brown van Huddersfield NHS Foundation Trust. Het incident vond plaats in maart 2016. Settle hield nachtmerries over aan het voorval en drong aan op een onderzoek. Hij kreeg een ruime schadevergoeding toegekend.