Fietsen in New York: voor je het weet lig je op straat

Video ‘Domme loser’: Trump beledigt burgemees­ter Londen bij aftrap staatsbe­zoek

12:03 President Trump is in gezelschap van zijn vrouw Melania en andere familieleden in Londen aangekomen voor een driedaags staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Zijn komst is omstreden onder tegenstanders van Trumps beleid. Het bezoek begon vandaag al in Trumps bekende stijl.