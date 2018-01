'Filantropisch Canadees miljardairsechtpaar is vermoord'

In het geheim gelanceerde discobal schijnt als helderste ster aan de hemel

16:16 Wie vorige nacht even tijd nam om naar de sterrenhemel te kijken, zal opgemerkt hebben dat er een nieuwe, heldere ster waar te nemen is. De ster werd afgelopen zaterdag de ruimte ingestuurd door het particuliere ruimtevaartbedrijf Rocket Lab en is momenteel het helderste object aan de hemel. De lancering van de ster lokt kritiek uit bij astronomen van over heel de wereld en blijft niet zonder gevolgen.