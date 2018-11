Filip Dewinter: Als die Chinees een spion was, dan ben ik James Bond

video Bosbranden in Californië zijn dodelijk­ste in 85 jaar tijd

7:27 Bij de zware natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn inmiddels 31 doden geteld. Tienduizenden hectare is afgebrand en het stadje Paradise is bijna volledig in vlammen opgegaan. De autoriteiten waarschuwen voor nog meer brandgevaar, want er wordt verwacht dat wind de komende 72 uur verder aanwakkert.