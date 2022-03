Financiële crisis dreigt voor Sri Lanka

Jandino Asporaat maakt animatie­film met zwarte held: Blackstar

De broers Jandino en Kenneth Asporaat werken aan een animatiefilm over een zwarte held, Blackstar. Het is volgens de makers de eerste Europese superheldenfilm met een zwart hoofdpersonage. Blackstar moet in 2025 in de bioscopen te zien zijn. Dat heeft Het Huis van Asporaat, het productiehuis van de broers, vandaag bekendgemaakt.

