Fins drankdebat stilgelegd wegens politicus met alcoholvergiftiging

Räsänen was halverwege het verhitte debat over liberalisering van de alcoholwet, toen bleek dat een man te diep in het glaasje had gekeken tijdens een kerstfeestje elders in het parlementsgebouw in de Finse hoofdstad Helsinki. De medewerker stond op de gang te braken en kon volgens media in Finland nog amper op zijn benen staan. De Finse krant Aamulethi meldt dat het parlementslid Räsänen bij de man bleef toen hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Het debat, dat kort werd stilgelegd, ging uiteindelijk weer door.



Direct na het incident kwam een publiek debat op gang over de verkoop van drank. ,,Het is heel controversieel dat zoiets gebeurt terwijl een parlementaire discussie aan de gang is over de nadelen van alcohol'', vertelde Räsänen naderhand. De identiteit van de dronkenlap houdt ze voor zich. ,,Hij heeft recht op zijn privacy.''



De Finse overheid wil de bestaande alcoholwetgeving hervormen, opdat supermarkten in de toekomst zwaardere bieren en dranken mogen verkopen. Momenteel mogen die alleen worden verkocht in staatswinkels met beperkte openingstijden. Reguliere biertjes en dorstlessers zoals mixdrankjes met een laag alcoholpercentage zijn wel verkrijgbaar in supermarkten. Ook kortingsacties zoals ‘happy hour’ in de horeca zouden volgens het wetsvoorstel toegelaten worden. De wet is nog niet aangenomen.