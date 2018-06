First Lady Melania bij besloten bijeenkomst in Witte Huis

De bijeenkomst was uit respect voor de families privé en dus niet toegankelijk voor de pers. Er zijn geen foto's of video-opnames gemaakt. Volgens een aanwezige grapte president Donald Trump over het feit dat de media aan het speculeren waren dat Melania de president verlaten zou hebben, 'terwijl ze gewoon op de eerste rij zit'. Een beetje ongepast, schreef CNN, aangezien de aanwezigen allemaal een dierbare hadden verloren.

Op 10 mei werd Melania voor het laatst in het openbaar gezien. Kort daarna onderging ze een nieroperatie. Na vijf dagen in het ziekenhuis, keerde ze terug naar het Witte Huis waarna er geen glimp meer van haar werd vernomen.

Plastische chirurgie

Hoe langer de publieke afwezigheid van Melania duurde, hoe wilder de geruchten . Zo wordt gespeculeerd dat ze plastische chirurgie heeft ondergaan of terug naar New York zou zijn verhuisd.

Afgelopen woensdag probeerde ze via haar officiële Twitter-account de geruchten de kop in te drukken. ,,Ik ben hier in het Witte Huis met mijn gezin, ik voel me goed en werk hard voor kinderen en het Amerikaanse volk.”