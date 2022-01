Flinke brand woedt in parlementsgebouw Zuid-Afrika

Appartemen­ten­com­plex in Turnhout verwoest na gasexplo­sie: acht personen zoek

Een gebouw van vier verdiepingen in het Belgische Turnhout is grotendeels verwoest na een gasexplosie. Volgens de brandweer dreigt ook de rest van het pand in te storten. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht, acht andere bewoners worden nog gezocht. Burgemeester Paul van Miert sprak eerder ook over vier kinderen onder de vermisten, maar dat bleek niet te kloppen, liet hij later weten.

31 december