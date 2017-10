Onderzoekers Radboud: Forse afname aantal insecten in Duitsland

NIJMEGEN - Het gaat niet goed met de insectenpopulatie in Duitsland. Dat constateren onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, samen met Duitse collega's. Sinds 1989 is in 63 beschermde natuurgebieden bij onze oosterburen het aantal vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen.

Er waren al vermoedens dat het aantal insecten flink zou zijn afgenomen, maar de onderzoekers hadden niet verwacht dat het percentage zo hoog zou liggen.

Het was al duidelijk dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. ,,Dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo'n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien, in zo'n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerender bevinding’’, zegt projectleider Hans de Kroon.

Oorzaak onduidelijk

27 jaar lang verzamelden verschillende experts informatie over vliegende insecten op tientallen verschillende locaties in Duitsland. Deze data zijn nu geanalyseerd. Hoewel de metingen plaatsvonden in beschermde natuurgebieden, is de achteruitgang overal waargenomen.

Wat de oorzaak is van de afname is vooralsnog onduidelijk. Het veranderende weer en landschap kunnen bepaalde schommelingen wel verklaren, maar niet de gehele neergaande trend.

Grote gevolgen