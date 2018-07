Forse kritiek op Griekse regering na inferno

Vijf jaar cel voor Spaanse die kinderen verborg voor 'gewelddadi­ge' ex

19:10 Juana Rivas, een Spaanse vrouw die haar kinderen een tijdlang uit handen van haar Italiaanse ex heeft gehouden, moet vijf jaar de cel in. De rechter vindt dat ze niet kan bewijzen dat de vader van de kinderen hen mishandeld heeft. De uitspraak leidt in Spanje tot veel commotie.