Forse onweersbui levert ‘winters’ plaatje op in Frankrijk, ook in ons land lokaal pittige buien

Een forse onweersbui trok eind van de middag over het departement Jura in het oosten van Frankrijk. Het leverde even een ‘winters’ plaatje op in het dorp Fourgs, waar een laag hagel de straten bedekte. Ook in ons land komen lokaal pittige buien voor.

In het noorden van Frankrijk vielen vanmorgen al enkele buien. Rond 15.00 uur bereikte een enorme hagelbui het dorp Fourgs. Binnen een paar minuten bedekte een witte laag de grond en werd een kudde koeien zo verrast dat ze de weg op probeerden te vluchten. ,,Dat staat ons niet te wachten", laat meteoroloog Johnny Willemsen weten. ,,Maar zeg nooit nooit.”

De buien trokken vandaag langzaam richting ons land. Vooral langs de oostgrens was een onweersbui ‘erg bliksemactief', meldde Weerplaza rond 17.00 uur. ‘De bui heeft inmiddels al voor meer dan 9000 ontladingen gezorgd.’

Zwaarste bui

De zwaarste bui van vanmiddag trok over het oosten van de Achterhoek. In Winterswijk viel rond 16.00 uur in korte tijd 40 millimeter regen. Straten kwamen blank te staan en de riolering kon de hoeveelheid water niet verwerken, melden lokale media. Bij een plaatselijke supermarkt liep de parkeergarage vol.

Op dit moment zit er een flinke onweersbui in het uiterste noorden van Overijssel (ten noorden van Zwolle). Deze bui trekt langzaam noordwaarts over delen van Drenthe en Friesland. Willemsen: ,,Omdat de bui zo langzaam trekt is lokale wateroverlast daar zeker mogelijk.”

Merendeel van Nederland merkt vandaag niks van het aangekondigde noodweer. ,,Bij dit soort buien is het altijd zo dat de meeste mensen er weinig of niets van merken”, stelt Willemsen. Dat komt omdat het om lokale onweerbuien gaat, die net wel of niet overkomen.

Ook morgen is de kans aanwezig op een aantal pittige buien, dan juist in het zuiden en zuidoosten. Lokaal kan opnieuw in korte tijd veel regen vallen, ook onweer is mogelijk. In het noorden valt morgen de minste neerslag, in het westen kan vooral later op de dag uit dikkere bewolking wel wat regen vallen. Het wordt dan een stuk frisser dan vandaag, met 19 tot lokaal 25 graden en minder zon.

