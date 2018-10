Foto van vrouwen achter Kavanaugh zet iedereen op het verkeerde been

Het beeld werd in vier dagen tijd al meer dan een half miljoen keer geliket en bijna een kwart miljoen keer gedeeld. ,,Kijk naar elke vrouw op deze foto'', schreef twitteraar Gustavo Louis erbij. Een lawine aan reacties volgde, waarin gesteld werd dat de afschuw van de vijf vrouwen die van elke vrouw in Amerika perfect weergaf. Onder meer schrijver Ana Marie Cox schreef bij haar retweet: ,,Het lijkt wel op het laatste avondmaal, maar dan voor het feminisme.''

Beschuldigd van aanranding

De foto werd genomen tijdens de getuigenis van Kavanaugh voor een speciale commissie van de Amerikaanse senaat, die moest oordelen over zijn kandidatuur voor het Hooggerechtshof. Even daarvoor had Christine Blasey Ford getuigd, een vrouw die hem van aanranding beschuldigt. Dat gebeurde in de jaren 80, toen ze allebei nog op de middelbare school zaten.



Kavanaugh vocht hard om de commissie te overtuigen van zijn onschuld, het ene moment in tranen en het volgende razend. Achter hem zaten vijf vrouwen. Op een foto is te zien hoe ze vol afschuw naar Kavanaugh lijken te kijken.