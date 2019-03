Fox News-presentator Carlson onder vuur om racistische uitspraken

In een audiofragment van 2006 is te horen hoe Carlson zich in de radiostudio erg neerbuigend uitliet over de inwoners van Irak. ,,Ik heb gewoon nul sympathie voor hen en hun cultuur. Een cultuur waarin mensen gewoon geen wc-papier of vorken gebruiken”, zegt hij in de clip, die openbaar werd gemaakt door mediawaakhond Media Matters. ,,Ze kunnen hun bek houden en gehoorzamen, is mijn mening.”



Daarnaast noemde hij Irak een ,,beroerde plek vol halfgeletterde primitieve apen” tijdens een inbelmoment in de show in 2008. ,,Dat is waarom het niet de moeite was om er binnen te vallen”, stelde hij. Over Afghanistan zei hij: ,,Het gaat nooit een beschaafd land zijn, want de mensen zijn niet beschaafd.” Carlson gaf ook aan dat hij zou stemmen voor iemand die openlijk zou toegeven dat hij een racist is.