Frankrijk haalt duizenden militairen weg uit Mali, maar blijft wel actief in de regio

Gevaar

De Franse president benadrukte dat het gevaar nog niet is geweken in de Sahel-regio. ,,Al-Qaeda en IS proberen hun werkterrein in dit deel van Afrika uit te breiden.’’ Daarom blijven er Franse militairen in het gebied, met name in Niger. ,,We willen onze acties tegen terrorisme vóórtzetten in de Sahel-regio, met name in Niger en de Golf van Guinee’’, staat in de gezamenlijke verklaring van de 25 landen.