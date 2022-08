Frankrijk huivert voor noodweer: waterchaos in Parijs, oproep tot preventief ontruimen campings Gard

Na maanden van hitte, droogte en vele bosbranden kentert het weerbeeld in Frankrijk deze week. In Parijs hebben ‘zeer hevige’ onweersbuien voor een waterballet en verkeerschaos gezorgd. In het zuidelijke departement Gard wordt opgeroepen campings preventief te ontruimen omdat er vanavond en morgen hevig noodweer wordt verwacht.

In de Franse hoofdstad was het openbaar vervoer vanavond tijdelijk gestremd vanwege de onweersbuien die door de landelijke weerdienst als ‘zeer intens’ werden gekwalificeerd. Om 19.00 uur was er meer dan 40 millimeter regen gevallen in een tijdsbestek van slechts negentig minuten, meldt persbureau AFP, ongeveer evenveel als in de afgelopen anderhalve maand in Parijs.

Een uur eerder hadden verschillende metrostations in Parijs hun toegang afgesloten vanwege het vele regenwater dat via trappen naar beneden liep richting de perrons. Later gingen de meeste weer open.

Ook het wegverkeer had te maken met ondergelopen straten waarop slechts stapvoets gereden kon worden. Naast onweer was er sprake van hevige windstoten en hagel. Her en der in de hoofdstad vielen dan ook bomen om.

Code oranje

Météo France gaf vandaag ook een code oranje uit voor acht departementen in het zuiden van het land vanwege het risico op mogelijk hevige stormen. Het gaat om de departementen Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Tar, Aveyron, Aude, Hérault en Gard.

In de departementen Hérault en Gard geldt ook een waarschuwing voor overstromingen door de verwachte regen. De verwachting is dat zij het meest worden getroffen door de regenval: er kan in korte tijd 80 tot 150 mm vallen. Dit alles gepaard met hevige windstoten, hagel en hevige donder. Ook wordt gewaarschuwd voor de kans op tornado's en waterhozen. Het risico bestaat volgens het weerstation dat de stormen als het ware blijven hangen in de vele valleien, wat kan leiden tot zware opeenhopingen van regen.

De prefectuur van het departement Gard beveelt campings aan gasten preventief te evacueren, in samenwerking met de lokale burgemeesters. Lokale inwoners wordt opgeroepen binnen te blijven. In september twee jaar geleden werden deze twee departementen nog zwaar getroffen door overstromingen van de rivieren Hérault en Gardon.

Voor de rest van het land geldt een weercode geel.

