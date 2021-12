Frankrijk verscherpt coronamaatregelen en voert vaccinatiepas in

Frankrijk verscherpt de coronamaatregelen. Vanaf 15 januari voert het land een vaccinatiepas in. Negatieve tests zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een evenement of horecagelegenheid.

Dat maakte premier Jean Castex vandaag bekend. Tot nu toe konden evenementen ook bezocht worden met een negatieve test, maar er zou te vaak sprake zijn van vervalsing.

Verder moeten Fransen indien mogelijk minimaal drie dagen per week thuiswerken. Er mag niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar vervoer over lange afstanden. De maximale grootte voor publiek bij evenementen wordt teruggebracht naar 2000 personen binnen en 5000 buiten, aldus Castex tijdens een persconferentie. Mondkapjes kunnen ook verplicht worden gesteld in stadscentra, maar dat bepaalt het lokale stadsbestuur.

Scholen gaan na de kerstvakantie wel gewoon weer open. Ook wordt er geen avondklok ingevoerd, waardoor oudjaarsevenementen door kunnen blijven gaan. Wel riep premier Castex de Fransen op om grote feestjes te vermijden, een mondmasker te dragen en een thuistest te doen.

De maatregelen moeten nog wel goedgekeurd worden door het parlement.

Recordaantal besmettingen

De maatregelen worden noodzakelijk geacht vanwege het snelgroeiende aantal coronabesmettingen door de omikronvariant. Dit was voor president Macron reden om vandaag een crisisberaad te houden vanaf zijn vakantieadres in het Zuid-Franse Bregancon.

Eerste kerstdag werd het hoogste aantal besmettingen ooit in Frankrijk gemeld. Er was sprake van meer dan 100.000 positieve tests. Het zevendaags gemiddelde ligt op meer dan 70.000 besmettingen. Dat getal is in Frankrijk nog niet eerder zo hoog geweest.

Op het moment liggen er zo’n 3300 mensen op Franse ic-bedden. Dat is meer dan de maximale drempel van 3000 die volgens Franse gezondheidsexperts verantwoord is.

Boosterprik

Fransen kunnen vanaf dinsdag drie maanden na hun tweede inenting tegen het coronavirus een boosterprik krijgen. Dat heeft premier Castex bekendgemaakt nadat de Franse gezondheidsautoriteit HAS dat vrijdag had aanbevolen. Eerder was die termijn vijf maanden en sinds vrijdag was die even vier maanden.

Momenteel is 78 procent van de Franse bevolking volledig gevaccineerd.