Frankrijk wil pesters op school zwaar straffen: maximaal 45.000 euro boete of tien jaar cel

wetsvoorstelPesten op school wordt in Frankrijk in de toekomst wellicht bestraft met boetes tot 45.000 euro. Zelfs een celstraf tot tien jaar behoort tot de mogelijkheden in een wetsvoorstel dat het lagerhuis van het Franse parlement woensdag heeft aangenomen.

Minister Jean-Michel Blanquer van Onderwijs verdedigde het voorstel in het parlement. ,,We zullen nooit accepteren dat de levens van onze kinderen worden kapotgemaakt”, zei de bewindsman tijdens een debat in de Assemblée Nationale. De Senaat gaat zich er nu over buigen. De verwachting is dat die zich er in februari achter schaart.

Linkse partijen hebben kritiek geuit op het plan. ,,We zijn geen voorstander van het criminaliseren van minderjarigen en toenemende repressie”, zei een afgevaardigde van de Socialistische Partij. Pesters vanaf 12 jaar kunnen al worden vervolgd via wetten die lastigvallen strafbaar stellen, is een van de argumenten van de tegenstanders.

Zelfmoord

De straf hangt af van de ernst van de pesterijen. Als een slachtoffer zelfmoord pleegt of daar een poging toe doet als gevolg van pesterijen, kan zelfs tien jaar cel worden opgelegd.

In Frankrijk hebben meerdere pestgevallen die eindigden in een tragedie de kranten gehaald, zoals de zelfmoord in oktober van een 14-jarig meisje dat werd lastiggevallen nadat ze uit de kast was gekomen. Bijna een op de tien leerlingen op Franse scholen krijgt op enig moment te maken met pesterijen. Het aloude fenomeen is wel veranderd door de komst van mobiele telefoons en sociale media. Brigitte Macron, de vrouw van de president, is al jaren bezig met het bestrijden van pestgedrag.