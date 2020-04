Frans en Ilona zitten door het coronavirus vast in het paradijs: ‘We kunnen niet echt onze benen strekken’

Veldman (55) en Kooistra (40) liggen voor anker in een baai in de Markiezenarchipel, een eilandengroep die hoort bij het uitgestrekte Frans-Polynesië, in de Stille Oceaan. Om hen heen nog een stuk of dertig boten. Het vasteland lonkt, maar ze mogen er niet op. De angst voor het coronavirus is groot. Het doet de eilandbewoners denken aan vroegere tijden, toen de koopvaardijschepen ziektes meebrachten die een deel van de bevolking uitroeiden. Op Hiva Oa - waar de Nederlanders zijn - is nog geen besmetting geconstateerd, maar 1500 kilometer verderop op Tahiti wel, het grootste eiland in de buurt.