Frans-Polynesiërs verwachten excuses Macron voor kernproeven

Ministers G20-lan­den bereiken geen akkoord over klimaat

23 juli De ministers van Energie en Milieu van de G20-landen zijn het vandaag niet eens geworden over een gezamenlijke verklaring over wat ze besproken hebben. De voorzittende Italiaanse minister Roberto Cingolani zei dat de landen er niet uitkwamen toen het over de toezeggingen voor klimaatverbetering ging.