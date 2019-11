Franse adoptieouders voor hotel in Haïti om het leven gebracht

Europese cyberaan­val op IS: ‘Terreur­groep niet meer actief op internet’

18:28 Europese instellingen en landen hebben gezamenlijk een cyberaanval uitgevoerd op soennitisch extremisme en vooral de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Onder leiding van Belgische autoriteiten is de beweging van soennitische jihadisten op het internet een zware slag toegebracht. Zo is ook het medium Amaq dat vooral als spreekbuis van IS diende, vrijwel uitgeschakeld.