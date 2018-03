Franse agent die leven opofferde is nationale held: ‘Hij wilde mensen beschermen’

Reuzenspin jaagt passagiers stuipen op het lijf tijdens lange vlucht

27 maart Het was een langeafstandsvlucht van Australië naar München die vele reizigers nog lang bij zal blijven. Samen met de passagiers was blijkbaar ook een reuzenspin ingecheckt. De gigantische achtpotige zorgde voor veel onrust onder de inzittenden want niemand wist of de spin ook giftig was.