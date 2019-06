Franse analytici zwaar over de schreef rond vermeend slachtoffer Neymar

Gisteren liet de Franse staatssecretaris Marlène Schiappa via Twitter weten dat ze de uitlatingen van de mannen doorstuurt naar de Franse waakhond Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). ,,Ik denk dat alle vrouwen na een verkrachting of geval van seksuele agressie twijfelen om klacht in te dienen, juist omdat ze dan dit soort opmerkingen vrezen. Naast hun ongelofelijke domheid, hun grove gemeenheid en hun totale onwetendheid over aanranding, beledigen ze bovendien de vrouwen (en beschadigen ze ook het imago van het voetbal)”, schreef ze.



De twee analytici gaan inmiddels door het stof en boden hun excuses aan via Twitter. ,,Ik wil mijexcuseren voor het gesprek van donderdag rond Neymar. Dat was niet aanvaardbaar en het spijt me dat ik me daar op dat moment niet bewust van was”, schreef Rothen. Riolo: ,,Ik verontschuldig mij voor die passage. Natuurlijk wilden we niemand choqueren en was er geen foute ondertoon. Het was gewoon slecht.”