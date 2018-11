Franse bevolking in actie om sterk gestegen brandstofprijzen: 'Macron pikt ons geld in'

De Française Jacline Mouraud, een 51-jarige accordeonspeelster uit Bretagne, filmde zichzelf en zette het online. Ze praat over de 'jacht op automobilisten' en 'de hoge brandstofprijzen'. ,,President Macron? Die pikt ons geld'', zegt ze venijnig in de camera.



Haar filmpje werd al 6 miljoen keer bekeken, Mouraud verschijnt overal op de Franse televisie en de buitenlandse pers loopt bij haar de deur plat. Morgen gaat ze demonstreren, tégen Macron en vóór lagere prijzen aan de pomp.



De 50-jarige Christophe Lechevallier uit Limoges is boer. ,,De prijs voor de brandstof voor een tractor is gestegen van 50 naar 87 cent per liter. Dat is enorm'', aldus Lechevallier. Daarom organiseert hij hoogst persoonlijk morgen één van de vele blokkadeacties - en hij trekt volop de aandacht. Lechevallier is namelijk een BF'er, een Bekende Fransman: tien jaar geleden deed hij mee aan de Franse Boer zoekt Vrouw en sloeg een stewardess aan de haak.



Fransen van diverse pluimage staan massaal in de startblokken om het land plat te leggen. Morgen worden er van noord tot zuid protestacties georganiseerd, vooral blokkadeacties op snelwegen. Op de Facebookpagina's die er aan zijn gewijd, worden nu al zo'n 750 manifestaties aangekondigd.