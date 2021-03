Franse burgemeester die collega verkrachtte weigert op te stappen: ‘Hij voelt zich almachtig’

video Militair eerbetoon tijdens uitvaart van 100-jarige coronaheld Tom Moore

28 februari In Engeland is vandaag afscheid genomen van coronaheld Tom Moore. De 100-jarige oorlogsveteraan liep in zijn tuin, achter zijn rollator, 33 miljoen Britse pond bij elkaar voor de strijd tegen het coronavirus. Kapitein Moore werd voor zijn menslievende daad tot ridder geslagen door koningin Elizabeth. De groothartige eeuweling overleed begin deze maand na zelf besmet te zijn met het virus.