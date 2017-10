Ongeveer een half jaar na afloop van de diensttijd is bijna een kwart van de deelnemers nog steeds werkloos: een even hoog percentage als vóór de diensttijd. Meer dan de helft van de jongeren zegt tijdens de diensttijd geen advies te hebben gekregen over wat ze zouden kunnen doen nà de diensttijd. Toch is de Franse burgerdienst wel degelijk bedoeld als opstapje naar een baan.



De sociale dienstverlening was een antwoord op de ‘banlieue-rellen’ in 2005. Door die rellen kwam aan het licht dat in achterstandswijken een opeenhoping van problemen bestond zoals criminaliteit, drugshandel en hoge jeugdwerkloosheid.



Een ‘sociale dienstplicht’ – naar het model van een militaire dienstplicht - zou jongeren op het rechte pad kunnen helpen, was de veronderstelling. Uiteindelijk sneuvelde het idee om met een ‘plicht’ te komen en werd gekozen voor een vrijwillig systeem. Jongeren konden zich uit zichzelf melden, konden dan werkervaring opdoen, hun netwerk uitbouwen en hun cv opbouwen.