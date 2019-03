Franse douaniers wegens brexit in actie bij toegangswegen Engeland

video Zusjes (5 en 8) na twee dagen levend teruggevon­den in Californi­sche wildernis

Na een zoektocht van twee dagen hebben hulpverleners de twee zusjes Caroline (5) en Leia (8) Carrico ongedeerd teruggevonden in de wildernis in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië. De meisjes verdwenen tijdens een wandeling in het dichtbeboste en bergachtige gebied. Ze overleefden dankzij survivaltechnieken en granolarepen. De lokale sheriff noemt het een wonder.