Franse justitie eist vier jaar cel tegen ex-president Sarkozy, helft voorwaardelijk

Vinder van in Rocky Mountains verstopte miljoenen­schat maakt zich bekend (en duikt meteen onder)

20:30 Honderdduizenden schatzoekers zochten er tien jaar lang naar: de goudschat die een Amerikaanse miljonair verstopte in de Rocky Mountains. In juni werd het kistje eindelijk gevonden en nu is ook de identiteit van de gelukkige vinder onthuld. Uit angst voor criminelen is hij alleen wel alvast samen met zijn familie ondergedoken.